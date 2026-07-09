The Vvaan: ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪತಿ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ವಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪತಿ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ವಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಒಂದು ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ನಡುವೆ ಯೋಧನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಜಾನಪದ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಟನೆಯ 'ದಿ ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಬೃಹತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನೋಟ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ದಿ ವಾನ್' ಸಿನಿಮಾವು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಇನ್ನು, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಕೇತ, ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
"ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೇತಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ದಿ ವಾನ್' ಸಿನಿಮಾವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ವಿಶುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್) ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ದಂತಕಥೆಗಳು, ರಹಸ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವಿಭಾಗವಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಟಿವಿಎಫ್ ಮತ್ತು 11.11 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ದಿ ವಾನ್ - ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್!' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅರುಣಾಭ್ ಕುಮಾರ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನು ಆನಂದ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್, ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್, ಅರುಣಾಭ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.