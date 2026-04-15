ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಫಿದಾ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಗರ್ಲ್ ಡ್ಯಾಡ್' ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೇರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 'ಗರ್ಲ್ ಡ್ಯಾಡ್' ಸೆಲ್ಫಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದಂಪತಿಗೆ ಸಾರಾಯಾ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ NMACC ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೊಸ ಅಪ್ಪನಾಗಿರುವ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಫಿದಾ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಗರ್ಲ್ ಡ್ಯಾಡ್' ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಮಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಹೇರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾ ಹೇಳದೆ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ನಡೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಕುಂದರ್ ಕೂಡ "ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಪೋಷಕರಾದ ಕ್ಷಣ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗೆ 'ಸಾರಾಯಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, "ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಖುಷಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ, 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ "ಹೃದಯ ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲ ಅನುಭವಗಳ, ಕಲಿಕೆಯ, ಬದಲಾವಣೆಯ, ವಿಕಾಸದ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ವರ್ಷ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
NMACC ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯ ಮಿಂಚು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ NMACC ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನಗು ಬೀರುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ, ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿಯಾರಾ, 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮಸಾಬಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 'ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ' ಅವರ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. "ಡೇಟ್ ನೈಟ್" ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.