ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶಿಕಾಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು 'ಕೋಲುಮಂಡೆ ಜಂಗಮ ದೇವ' ಮತ್ತು 'ಜನುಮದಾತ' ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕಾಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣನ 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ'! ನಾಗಾಭರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕಾಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ!
1996ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಥೆ, ಅಭಿನಯ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಶಿಕಾಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಾಗಾಭರಣ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾಗಾಭರಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆಶಯ.
'ಕೋಲುಮಂಡೆ ಜಂಗಮ ದೇವ' ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ
'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಕೋಲುಮಂಡೆ ಜಂಗಮ ದೇವ..' ಹಾಡು ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗಾಭರಣ, ನಟಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಮಗ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ನಂತರವೇ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಜನುಮದಾತ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾಭರಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಬಳಿಕ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾಭರಣ 'ಜನುಮದಾತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗಾಭರಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಜನುಮದ ಜೋಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಿಕಾಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.