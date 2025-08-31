- Home
ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಯಾಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸತ್ಯರಾಜ್, ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಸತ್ಯರಾಜ್. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಜನಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯರಾಜ್ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಸತ್ಯರಾಜ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಸತ್ಯರಾಜ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಇಮೇಜನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಾಯಕ ಇಮೇಜನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಶಂಕರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರೂ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ.
ರಜನಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು ಸತ್ಯರಾಜ್. ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಸತ್ಯರಾಜ್.