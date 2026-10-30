ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಜ್ವಿ ಬರೇಲ್ವಿ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಜ್ವಿ ಬರೇಲ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ, ಅವರು ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೀಗ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆಯೂ ಫತ್ವಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ಗಳು ಹೊರಬಂದವು, ಅವರು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಫತ್ವಾ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು, ಸಾರಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹರಾಮ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಸಾರಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, "ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೌಲಾನಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೌಲಾನಾ, "ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ. ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಷರಿಯಾದ ಅಡಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಅವರು ಹರಾಮ್ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದರು. ಅವರು ಅಪರಾಧಿ, ಷರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ. ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಸಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ದೇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಂದರ್ಶಕರು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದರಿನಾಥ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ (BKTC), ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಂದರ್ಶಕರು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, BKTC ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರೇಂಜರ್ ಸಹ ಸಾರಾ ಅವರ ತಂಡವು ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತೆ. ಕೇದಾರನಾಥದೊಂದಿಗೆ ಸಾರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ "ಕೇದಾರನಾಥ", ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಕುಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.