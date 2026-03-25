90ರ ದಶಕದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈಗ 'ಮಹಾಖಳನಾಯಕ'ನಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿನಿಮಾ 1000 ಕೋಟಿ ಬಾಚುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರದ್ದು. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಈಗ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್' ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾಯಕ್ ನಹೀ, ಖಳ್‌ನಾಯಕ್ ಹೂಂ ಮೈ’... ಈ ಹಾಡು ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮುಖ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದವರು ಸಂಜು ಬಾಬಾ. ಹೀರೋ ಆಗಿ, ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರ ಹವಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ 'ಖಳನಾಯಕ' ಈಗ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್‌ರಂತೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ತೂಕ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗದೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 'KGF 2' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಲಿಯೋ'ದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಸ್ಪೀಡ್

Related Articles

ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಭಾಯಿಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೇನು ಕೆಲಸ?
ಕೆಡಿ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು? ಅವರ ಮಿಡಲ್ ನೇಮ್ 'ಬಲರಾಜ್' ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?

KGF: Chapter 2 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್‌ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಾನಕ 'ಅಧೀರಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಶ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ರಂತಹ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಆದ ಸಂಜಯ್

KGF-2 ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಆದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಬಾಬಾ, ಮಾಧವನ್ ನಾಯಕ್ ಅನ್ನೋ ಹಿರಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೂ ಕಮಾಲ್

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ 'ಎಸ್‌ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅಸ್ಲಂ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಪಠಾಣಿ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಧುರಂಧರ್' ನಂತರ, ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಸರದಿ. ಇದು ಸಂಜು ಬಾಬಾರ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ 1000 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.