ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯದೇ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬನಿಯನ್, ಹರಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಧರಿಸಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೇವಲ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, CBFC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬನಿಯನ್, ಹರಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರಲಿದೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದರು?
ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ನಾನು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್, "ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ? ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧಮಾಕೇದಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬೀಡಿ ಸೇದಿದ್ರಾ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಭಾಯಿಜಾನ್' ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ 'ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಮುಖ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, 'ಮಾಲ್ ಕಮ್ ಫೂಂಕಾ ಕರೋ ಭಾಯ್' (ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಭಾಯ್) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಹರಿದ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 'ಹರಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.
'ಮಾತೃಭೂಮಿ' CBFCಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (CBFC) ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಈ ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ CBFC ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ CBFCಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ. ದೃಢೀಕರಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.