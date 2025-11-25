ನಟನಾಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದ ಸಲೀಂ ಖಾನ್, ನಟನಾಗಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬನ ತಂದೆಯ ಕತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಾಗಿರಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನಟನ ತಂದೆಯ ಕತೆಯಿದು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ- ಮಗ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್.
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ನಟನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ಡನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 24, 1935 ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಜೀವನ
1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 1960 ರಲ್ಲಿ "ಬರ್ಸಾತ್". ನಂತರ ಅವರು "ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು "ಸರ್ಹಾದಿ ಲೂಟೇರಾ" (1966), "ದೀವಾನಾ" (1967), "ತೀಸ್ರಿ ಮಂಜಿಲ್" (1966), "ಪ್ರೊಫೆಸರ್" (1962), "ಕಾಬಿಲ್ ಖಾನ್" (1963), ಮತ್ತು "ಛೈಲಾ ಬಾಬು" ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ನಟನಾಗಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್- ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟಿಸಿದ ಶೋಲೆ ಫಿಲಂನ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇವರು ಹಾಗೂ ಜಾವೇದ್ ಅಕ್ತರ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ.
ಸಲೀಂ- ಜಾವೇದ್ ಜೋಡಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ, 1970 ಮತ್ತು 1980 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ "ಶೋಲೆ" (1975), "ದೀವಾರ್" (1975), "ತ್ರಿಶೂಲ್" (1978), "ಡಾನ್" (1978), ಮತ್ತು "ಜಂಜೀರ್" (1973) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸಲೀಂ ಖಾನ್ಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟನಗಿಳಿದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ- ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, 1988 ರ "ಬಿವಿ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1989 ರ "ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ. ಇಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ (SKF) ಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ.