ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸಾಹಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಎನ್. ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ'
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಾವಿದರ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಟನ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪದೇಪದೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ
ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿ.ಎ. ಗಂಗಾಧರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 'ಸುಂದರ ಲೋಕ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಇದೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಮನೆ ಅಡವಿಟ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು ತಂದೆ
'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಅವರ ತಂದೆ ಎನ್. ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಲೆನ್ಸ್, ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದಾಜಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ದುಬಾರಿ ಅರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (Arriflex) ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ತಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರು. 1989ರಲ್ಲೇ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದವರಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಚಿತ್ರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಳಸಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾಗೆ ಆತಂಕ
'ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಪ್ರೇಮಲೋಕ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಂಗದಾವಣಿ ಧರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಹಾವಭಾವಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ
ಚಿತ್ರದ 'ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ತುಂಗೆ ಬಾರೆ' ಹಾಡು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿ ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸವಾಲು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮುಂದಿತ್ತು.
ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೆಗಲಿಗೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಂತರ ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮ ಅವರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಆ ಬಳಿಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. 'ರಾಮನ ಬಂಟ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.