Photos: ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳೋ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ: ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
Rashmika Mandanna ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕೊಡಗಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣದವರೆಗೆ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ನಟಿಯ ಕನಸಿನ ಮನೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಾಸದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಈ ಮನೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿಯ ಈ ನಿವಾಸವು ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಲ್ಲಾ ಶೈಲಿಯ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹8 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ, ಗಿಡಗಳು, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ಮರದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಶಾಂತಿಯುತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಿಡಗಳು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಮನೆಯು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಾಲ್ಕನಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೂಲೆಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರ ಕೊಡಗಿನ ನಿವಾಸವು ಪ್ರಕೃತಿ-ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸ್ತಿ
ಕೊಡಗಿನ ಮನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹಲವು ಕಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಮನೆಯು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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