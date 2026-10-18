ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಾನು ಕೆಲ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೇರಿ ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿ, ಮದುವೆ ಹಂತದ ವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇಗೆ? ಎನ್ನವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಿಕ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಣಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮದುವೆ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಣಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಬಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪವರ್ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್" ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಕ್ ಶೋನ ಅಂತಿಮ ಸೀಸನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿ ವಿಥ್ ಕರಣ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ನವ ಜೋಡಿ!
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9 ರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸರಿಸಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ!
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವಾಹವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್!
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಮೋ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾತು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ?
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು 2018ರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವರ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಇದೆ.
ಸಂಬಂಧ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟ ದಂಪತಿ!
ಈ ವರ್ಷ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೊದಲು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಿನೆಮಾ, ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಾಫಿ ವಿಥ್ ಕರಣ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.