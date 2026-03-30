‘ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಸಹನಟರೊಬ್ಬರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್'ನ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಹನಟ ಅಭಯ್ ಅರೋರಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಂಡತಿಯ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ರಣವೀರ್
ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾಸಿರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಅಭಯ್ ಅರೋರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು, ರಣವೀರ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪಿಕಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು' ಅಂತ ಅಭಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮಿಂಚಿದ ಜೋಡಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಲಂಚ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಣವೀರ್ಗೆ 'ಬಬ್ಬರ್ ಶೇರ್' ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ದೀಪಿಕಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಝಲಕ್
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ 'ದುಆ' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಖತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿ ಆಗಾಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
‘ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1255 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹778 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಪ್ರಳಯ್' ಹೆಸರಿನ ಝಾಂಬಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಹನ್ಸಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಮಗ ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ 1992' ಮತ್ತು 'ಲೂಟೇರೆ'ಯಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಾಲು ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಇನ್ನು, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀಪಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'AA22×A6' ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.