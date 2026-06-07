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- ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್-ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಲೀನ: ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್-ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಲೀನ: ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಆಮಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ (OTT Market) ಇದೀಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಮಜಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ' (Amazon Prime Video) ಮತ್ತು 'ಅಮೇಜಾನ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್' (Amazon MX Player) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಲೀನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಾಗುವಳಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ:
ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ನೋಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮನರಂಜನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (SVOD), ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (AVOD), ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (TVOD) ಆಡ್-ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕುಡಕೀಳಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ?
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಮಜಾನ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಆಪ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (Interface) ಹೊಸ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರು ಆಪ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಪ್ರೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಐಒಎಸ್ (iOS), ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ (Smart TV) ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಪ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದ:
ಆಮಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಆಮಜಾನ್ ಮಿನಿ ಟಿವಿ' (Amazon miniTV) ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ, 'ಆಮಜಾನ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟನೆಯ 'ಆಶ್ರಮ್', 'ಭೌಕಾಲ್' ಮತ್ತು 'ರಸ್ಭರಿ' ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
'ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನೊಂದಿಗಿನ ಈ ವಿಲೀನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ 'ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್' ಆಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ, ಎಂದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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