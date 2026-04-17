ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಬಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನೆಯ ಯಾವ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು? ಆ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ರಜನಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 'ಬಾಷಾ' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 'ಅಣ್ಣಾಮಲೈ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನೆಯ 'ಹಮ್' ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಎಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ರಜನಿ ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ರಜನಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. 'ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂಟರ್‌ವಲ್‌ವರೆಗೂ ಹೀರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು. ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಇಂಟರ್‌ವಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ನಾನ್ ಒರು ತಡವ' ಎಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, 'ಉಳ್ಳೆ ಪೋ' (ಒಳಗೆ ಹೋಗು) ಅನ್ನೋ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು. ರಘುವರನ್ ಅವರಂತಹ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಜನಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಥೀಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಾ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗೀತವು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನಡಿಗೆಗೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. 'ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರವೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 'ಮಾಸ್ ಐಕಾನ್' ಆಗಿ ಬದಲಾದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆ 'ಅಂಡರ್‌ಪ್ಲೇ' ನಟನೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.