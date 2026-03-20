ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ತಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ಗೆ ಇರುವ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂತಹ ಹೀರೋ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಪವನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪವನ್ ಜೊತೆ 'ಬದ್ರಿ' ಮತ್ತು 'ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗಂಗಾತೋ ರಾಂಬಾಬು' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪವನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಪವನ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿ 'ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದರೇ ಹೊರತು, 'ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಅಥವಾ 'ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರು ಕಥೆಗಳೇ 'ಇಡಿಯಟ್', 'ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಓ ತಮಿಳ ಅಮ್ಮಾಯಿ' ಮತ್ತು 'ಪೋಕಿರಿ'.
ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ನಾನು 'ಇಡಿಯಟ್', 'ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಓ ತಮಿಳ ಅಮ್ಮಾಯಿ' ಮತ್ತು 'ಪೋಕಿರಿ' ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪವನ್ ಅವರಿಗೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎರಡು ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಪವನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ರವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ರವಿತೇಜ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲು. ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ, ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಾನು ರವಿಗೆ 'ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ರವಿತೇಜ ಪರಿಚಯ. ಪವನ್ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಪೂರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದವು
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದವು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. 'ಇಡಿಯಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರವಿತೇಜ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ನಂತರ 'ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಓ ತಮಿಳ ಅಮ್ಮಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 'ಪೋಕಿರಿ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 75 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪವನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಲೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.