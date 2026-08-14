ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಳು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಈ ನಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮುದ್ದಾದ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಯೇಷಾ ಸೈಗಲ್!
ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಚೆಲುವೆ
ಸಯೇಷಾ ಸೈಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸೈರಾ ಬಾನು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಯೇಷಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಯೇಷಾ ಮೊದಲು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಖಿಲ್’ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪುತ್ರ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಅಖಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಯೇಷಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಸಯೇಷಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಸಯೇಷಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರವೇ ಮರೆತುಹೋಗಿರಬಹುದು.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್
ಸಯೇಷಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣದೇನಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಸಿಂಬು, ಆರ್ಯ, ಜಯಂ ರವಿ, ಕಾರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸೌತ್ನ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಯೇಷಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪ್ರೀತಿ!
ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಯೇಷಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಬಂತು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸಯೇಷಾ, ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಯೇಷಾ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಜನಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವೇ?
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ ಸಯೇಷಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾದರೂ, ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಯೇಷಾ ಸೈಗಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.