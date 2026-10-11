ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಸದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಸದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದಿನಕ್ಕೆ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕಥೆ, ಕಲಾವಿದರ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ, ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಹರಿವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸಂಕಲನಕಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕೆಲಸ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ವೇಗ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಎಳೆತವಿಲ್ಲದೆ, ಕಥೆಯ ಲಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಸಂಕಲನವು ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇತರರಿಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದ 45 ಶೋಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇಗ ನೀಡಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಡಿಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕೆಲಸವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.