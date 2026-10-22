ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹105 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹105 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೇಮ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ Sacnilk ಪ್ರಕಾರ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹102.19 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 27ನೇ ದಿನವೂ ₹2.37 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹105 ಕೋಟಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 26ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 943 ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ₹4.25 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹4.45 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.72ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 57 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮನೆ ಊರಿಲೋ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುದೀಪ್, ಪುನೀತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’ ಕನ್ನಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ‘ಜೇಮ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
1. ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2
2. ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1
3. ಕಾಂತಾರ
4. ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್
5. ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಆದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
₹2.5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ₹105 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ. ಸುಮಾರು ₹2.5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ₹105 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ನ ಸುಮಾರು 42 ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪಾಲು, ವಿತರಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2021ರಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಷಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಟಿವಿ ನಟರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಮಿಳಾ ಶಿವು, ಚಿತ್ರನಟರಾದ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ!
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು.
ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹9 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.