ಸೋಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವಾಗ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹೈ-ಹೀಲ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಟಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೂ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುವುದು ತೀರಾ ಸಹಜ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಂದರಿ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ (Pooja Hegde) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ!
ಸೋಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ (Sohail Khan's Ganpati Celebration) ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು, ತಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ನಸುನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೈ-ಹೀಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಅಡಿಭಾಗ (Sole/Heel) ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತುಬಂದಿದೆ. ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲಿಯ ತಳಭಾಗ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಘಾತವಾಯಿತಾದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದರು. ಯಾವುದೇ ಗಾಬರಿಯಾಗದೇ, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗು ಬೀರುತ್ತಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
'ರೋಡ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ!': ಕಾಲೆಳೆದ ಟ್ರೋಲಿಗರು
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಟ್ವಿಟರ್) ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲಿಗರು ಸಾಲು ಸಾಲು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೋಕಲ್ ಚಪ್ಪಲಿ: "ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತುಬರೋದು! ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ₹100 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು!" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ಛೀ.. ಇದು ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಶೋ ಮತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೋಲ್: "ಅಯ್ಯೋ! ಇದನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಸರೋಜಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (Delhi's Sarojini Market) ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ!" ಎಂದು ಹಲವರು ನಕ್ಕಿದ್ದರೆ, "ಇದು ಖಂಡಿತ ಮೀಶೋ (Meesho) ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
2 ಲಕ್ಷದ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ₹5 ರ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಸಾಕು: "ಇವರ 2 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆಬಿಸಿ? ₹5 ರೂಪಾಯಿಯ 'ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್' (Fevi Kwik) ತಂದು ಅಂಟಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತೆ!" ಎಂದು ಐಡಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್: "ಅಯ್ಯೋ ನಮಗಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಾ?!" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, "ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೊಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಪು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅದುವೇ ಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆಯವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಟಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.