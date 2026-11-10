ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಪವನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 164.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, 11 ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಆದಾಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 120 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಧಾರವೆಂದರೆ 2024ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಠಾಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್. ಈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 164.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 65.77 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2018-19ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗಿನ ಐದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60.77 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸುಮಾರು 98.77 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳೆಷ್ಟು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. 2024ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 11 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 9 ಕಾರುಗಳು, ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬೈಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ಅವರ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾರಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಟೊಯೊಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್: ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿರುವ ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 5.47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಟೊಯೊಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್: ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂಪಿವಿ ವಿಭಾಗದ ಈ ವಾಹನದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2.53 ಕೋಟಿ ರೂ.
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ 560: ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು.
- ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್: ಆಫ್ರೋಡ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ.
- ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಎಸ್11: ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಎಸ್ಯುವಿಗಳೂ ಇವೆ.
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಆರ್-ಕ್ಲಾಸ್ 350: ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ.
- ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7: ಅವರ ತಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
- ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ: ಅವರ ವಾಹನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವಾಹನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ.
ಜಮೀನು, ಚಿನ್ನಾಭರಣದಲ್ಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೂಡಿಕೆ
ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಜತೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 164.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅವರು ಸುಮಾರು 18.02 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 10.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನ್ವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,680 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 114 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.