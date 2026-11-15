ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾದ 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ, ನಂತರ ಅದೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ
1994ರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲೂರು ಸಮೀಪ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಕತ್ತಲಿನ ನಡುವೆ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಭೂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.
ಎಡಗೈ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಎಡಗೈಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೈಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೆರವಾದ ಜಯಲಲಿತಾ
ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆ. 2002ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಅಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರು, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಿದರು. 2003ರ ಜನವರಿ 29ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ, ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕಲಾಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ.