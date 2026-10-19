ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ OTT ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಟ ನಾನಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾನಿ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕೂರಿ ಅವರು ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ (SLV Cinemas) ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಿ.ಹೆಚ್. ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್, ನರೇಶ್ ಯೆಲ್ಲಾ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇನ್ ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ (Sync Cinema) ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೋ-ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಪಿಎಸ್ಜಿ (RPSG) ಗ್ರೂಪ್ನ ಸರಿಗಮ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ನಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2026ರಿಂದ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
ಇನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix) ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಿಂದ ನಾನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಲೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.