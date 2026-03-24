ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ನಟನ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವತಃ ನಾಗ್ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ 'ಮನ್ಮಥುಡು' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನ್ಮಥುಡು' ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದವರೇ 'ಶ್ರೀರಾಮದಾಸು', 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ'ದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಬಹಳ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಗ್ 100' ಹೆಸರಿನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ 'ಕುಬೇರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಗ್, 'ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಟಿಸಬೇಕು. ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಸರಿ, ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರಾಜಮೌಳಿಯನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮೂಲಕ ಆ ಜಾನರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕನಸು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.