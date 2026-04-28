ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಸನ್ಶೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್.ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಲಂಡನ್ನ ರಾಯಲ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಶೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಶೀಲ್ ರಂಜನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಅದ್ಭುತ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಸನ್ಶೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್.ರಹಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಯಲ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಶೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಸಹ ಕಲಾವಿದ ರಶೀಲ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಸೂಫಿ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ರಂಗ್ರೇಝಾ'
'ಎ.ಆರ್.ರಹಮಾನ್ x ರಶೀಲ್ ರಂಜನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಶೋ, ಕೇವಲ ತನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿತನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ರಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ 'ರಂಗ್ರೇಝಾ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕೃತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೂಫಿ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿತು. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಟೇ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಕಲಾವಿದೆ ಅಬಿ ಸಂಪಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಈ ಸಂಜೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಕೆಎಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಶೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಈ ಸನ್ಶೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಹಮಾನ್, "ನಮ್ಮ ಸನ್ಶೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ರಾಯಲ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದಾಗ, ಜೀವನವು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯುವ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ವಾದಕ ಜನನ್ ಸತಿಯೇಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಕಾಲೀನ ನೃತ್ಯಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಒಡೆದ್ರಾ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್', 'ಗುರು', '127 ಅವರ್ಸ್', ಮತ್ತು 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ಶೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯಾಗಿರದೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಸಂವಾದದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮವಾಗಿತ್ತು.