ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಯ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ನಟನೆಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಯ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್, ರವಿ, ಅನಘ ಮತ್ತು ರೈಸಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನು ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ರಿಪೋರ್ಟ್.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ 2892 ಶೋಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 1.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾವೆರಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'FIR' ನಂತರ ಮನು ಆನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್

ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದ ಐದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಡೆದವು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹೊಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಮೈಸೂರು, ತೂತುಕುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅರುಣ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ದೀಪು ಥಾಮಸ್ ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಜಿ.ಕೆ. ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವಂದಿ ಸೈನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಇಂದುಲಾಲ್ ಕವೀದ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉತ್ತರಾ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಿ ನೂರ್ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಎಸ್. ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಮನು ಶಿವನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪಿಆರ್‌ಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.