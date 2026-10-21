ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಯನತಾರಾ, ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಝಲಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ದೇವಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಟ್ರೇಲರ್
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಯಭೀತಳಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಒಬ್ಬಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಮೀರಿದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಬೆಸೆದಿದೆ.
ದೇವಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಯನತಾರಾ; ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ?
ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಅವುಗಳ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಲನ್ ಆಗಿ ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ
‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ರೆಜಿನಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗಮನದ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂವರು ಯಾರು? ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಗೂಢ ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ತಾರಾಗಣವೇನು?
ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ಊರ್ವಶಿ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಅಭಿನಯ, ಶ್ರುತಿ ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
2020ರ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ
‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಚಿತ್ರವು 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಜೆ. ಸರವಣನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರವು ನೇರವಾಗಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರ ಖಳನಾಯಕಿಯ ಅವತಾರದಿಂದ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಟ್ರೇಲರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.