ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಆಲುವಾದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದೆಂದು ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇರಳದ ಆಲುವಾದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಾಹಸಮಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಮಂಜು, ಆಲುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಣಪ್ಪುರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಆಲುವಾದ ತೋಟಕ್ಕಟ್ಟುಕರದ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ತರಬೇತುದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಡಯಾಜ್ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ 'ಲೋರಾ' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸವಾರಿ ಕಲಿತರು. ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಟಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು ಎಂದು ಅವರ ತರಬೇತುದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು, ಮಂಜು ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಆಲುವಾಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಟನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಂಜು ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಟರಾದ ಸನ್ನಿ ವೇಯ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಿಜು ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಆಲುವಾ ಮಣಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆಯ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಈ ಗುಂಪು ಓಲ್ಡ್ ದೇಸಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಲುವಾ ಮೂಲದ ಸಿಜು ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರೇ ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಡಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.