ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪತ್ರ

"ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಹತ್ತಿರ, 'ನಾನು ಮಂಜು ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು' ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದಾಗ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಹೋಯ್ತು... ಲವ್ ಯೂ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ."

ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಉತ್ತರ

ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಕೂಡಾ ಈ ಯುವತಿಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, 'ಎಂಬುರಾನ್' ನಂತರ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಎಂಬುರಾನ್' ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ರಾಮದಾಸ್ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ರಂಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಆರೋ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅದಾಗಿತ್ತು.