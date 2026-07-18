ನಟಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಪತಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿ ಯಾರು?
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು 'ವಿದ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಣ'ಳನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಆಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ (ಆನಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್). ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೇ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ (USA) ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನೈನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ, 2006ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ (ಸರ್ರೋಗಸಿ) ಮೂಲಕ 'ವಿದ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಣ' (ಆಪಲ್) ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು.
ಆಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಒಬ್ಬ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಅವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆಂಡಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ (USA) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ, ನಂತರ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆಂಡಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ) ಇರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಮ್ಮೆ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. 'ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೊರಗಿನವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.