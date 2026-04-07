ನಟಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮೇಲಾದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವರು ನಟ ರಾಜಾ ರವೀಂದರ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ನಟನಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಹೀರೋ ಆದರು. ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹೆಸರುವಾಸಿ. 'ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಗಳು ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀರಾಮುಲಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತದ ವೇಳೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂದಿನ ನಾಯಕ ಪರಿಟಾಲ ರವಿ ಅವರ ತಂದೆ ಪರಿಟಾಲ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಜೀವನ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್. ಶಂಕರ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಟಾಲ ರವಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪರಿಟಾಲ ರವಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅವರು ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗೇಟ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಮಧ್ಯದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಟಾಲ ರವಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಇದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಪರಿಟಾಲ ರವಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ರಾಜಾ ರವೀಂದರ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಜಾ ರವೀಂದರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, 'ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋವರೆಗೂ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಂದರು. ಆಗ ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸತ್ತರು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬದುಕ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೂ ಸತ್ತರು. ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸತ್ತರು. ದೇವರು ಬಂದು ಒಂದು ಕವಚ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು' ಎಂದು ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಪ್ರೋಮೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ 'ಶ್ರೀರಾಮುಲಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ
'ಶ್ರೀರಾಮುಲಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ 1998ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪರಿಟಾಲ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಂದೇಮಾತರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳು ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದವು. ಅಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದರು.