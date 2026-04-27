ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ತೆರೆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಟ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಂದ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆ ನೋಡಿ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ರಾ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ನೀಲ್, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಲು, ಮೇ 20 ರಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'NTRxNeel' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಿನವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದು. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಮಯ ಎನ್ನಬಹುದು.