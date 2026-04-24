ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕಾರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ನಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾರ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅವರನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಮಮಿತಾ ಈಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ನನಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ."
'ಕಾರ' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, 'ಈಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬಳು' ಅಂತ ನನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು. ಅದು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂದು ಮಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮಿತಾ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜನನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ಡ್ಯೂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಮಿತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.