ಫೇಸ್ ಯೋಗಾದಿಂದ ಮುಖದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್. ಅವರು ಆಗಾಗ ಫೇಸ್ ಯೋಗಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ ಫೇಸ್ ಯೋಗಾದಿಂದ ಮುಖದ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಅವರ ಈ ವಾದವನ್ನು ಅನೇಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅವರ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಖದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿವೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.

ಯಾರು ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣ? ಫೇಸ್ ಯೋಗಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿ

ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 1994ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. 'ಮಲಿಕ್', 'ಕಡಿನ ಕಡೋರಮೀ ಅಂಡಕಡಾಹಂ' ಮತ್ತು 'ವರ್ಷಂಗಳ್ಕು ಶೇಷಂ' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫೇಸ್ ಯೋಗಾ ತರಬೇತುದಾರೆಯೂ ಹೌದು. 2014ರಲ್ಲಿ 'ಏಂಜೆಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಅಮ್ಮನಮನಸಂ' (2014), 'ಈಶ್ವರನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿ' (2015) ಮತ್ತು 'ರಾತ್ರಿ ಮಳ' (2016) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಪಾರ್ವತಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಫೇಸ್ ಯೋಗಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಗರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಮೋರ್ ಪವರ್ ಟು ಯು. ಫೇಸ್ ಯೋಗಾ ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರಂತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ! ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ

ಪಾರ್ವತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಯ್ ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'Grrr...' ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಧವನ್, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು ಮತ್ತು ಕುಂಚಾಕೊ ಬೋಬನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿನೀತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವರ್ಷಂಗಳ್ಕು ಶೇಷಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ಧ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 7.07 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.