ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆನನ್ (Lakshmi Menon) ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ, ಥಳಿಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ:
ಮನೋರಮಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಆಲುವಾ ನಿವಾಸಿ ಅಲಿಯಾರ್ ಷಾ ಸಲೀಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದ ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆನನ್, ಮಿಥುನ್, ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು, ದೂರುದಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 11:45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ನಾರ್ತ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಳಿ, ದೂರುದಾರರ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರುದಾರರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಥಳಿಸಿ, ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಲುವಾ-ಪರವೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲುವಾ ಮತ್ತು ಪರವೂರ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಅನೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆನನ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ:
ಬಂಧಿತರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತ್ರಿಪುಣಿತುರಾದವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, 2011 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯನ್ ಅವರ 'ರಾಘವಿಂತೆ ಸ್ವಂತಂ ರಜಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಸುಂದರಪಾಂಡಿಯನ್', 'ಕುಟ್ಟಿ ಪುಲಿ', 'ಜಿಗರ್ಥಂಡಾ', 'ಮೃಥನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಶಬ್ದಮ್' ಆಗಿತ್ತು.