ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣದ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣದ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ವಜ್ರಮುನಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಖಳನಟನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಲನ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವಜ್ರಮುನಿ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಖಡಕ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲು ವಜ್ರಮುನಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂಜನಾಪುರದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೈದಿದ್ದರಂತೆ. 'ನಾನು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ನೆನೆದು ಮಂಜಯ್ಯ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೆಟಪ್ನಿಂದ ಎಡವಟ್ಟು
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೋಟು, ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೀರೋಗೆ ಹೋಲುವ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಭಾಕರ್, 'ವಿಷ್ಣು, ನೀನು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಂಜಯ್ಯನನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಇದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲುಕ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ಮೇಕಪ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರಂತೆ. ನಂತರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಂಜಯ್ಯ, ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಾಲದು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಮ್, ಜಿಂಬಲ್, ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 96 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು
ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಜಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಕೆಲವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಾಪಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಜಯ್ಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 45 ವರ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜಯ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಲೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಉದ್ಯಮವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.