ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 54 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕಲರ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಕಲರ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ ಎಂದು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ ವರ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಮ್ಮ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಮ್ಮ ಅವರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಾವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದೆವು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಜ್ರಮುನಿ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಖಳನಟರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಜ್ರಮುನಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಪಿ. ಶಂಕರ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಳನಟರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ'ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
54 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಸೆ
ಅಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಕಲರ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಸಿನಿಮಾ 54 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುವರ್ಣಯುಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.