ಗೂಗ್ಲಿ ನಟಿ ಕೃತಿ ಕರಬಂದಾ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 'ಗ್ಲೋರಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕೃತಿ ಕರಬಂದಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಟ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗ್ಲೋರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಕಿತ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಕೃತಿ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೊಸ ಪುಲ್ಕಿತ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ'

"ನಾನು 'ಗ್ಲೋರಿ' ನೋಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜರ್ನಿ ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಬದಲಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪುಲ್ಕಿತ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ," ಎಂದು ಕೃತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ?: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕ್ಲಾಸ್!
Related image2
ಮದುವೆ, ತಾಯ್ತನ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ: 56ರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ನಟಿ!

ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರಲು ಪುಲ್ಕಿತ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೃತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಬೆವರು, ರಕ್ತ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ 60 ದಿನದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ ನನಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ನನಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆವರು, ರಕ್ತ, ಕಣ್ಣೀರು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು. ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು," ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೃತಿ, "ಪುಲ್ಕಿತ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. 'ರವಿ' ಪಾತ್ರವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ 'ಗ್ಲೋರಿ' ಬಗ್ಗೆ

ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಅಂಶುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾನ್ಯ ಅಹುಜಾ ರಚಿಸಿರುವ 'ಗ್ಲೋರಿ' ಸಿರೀಸ್, ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಡ್ರಾಮಾ, ಪೈಪೋಟಿ, ಸೇಡು ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯದ ಎಳೆಗಳಿವೆ. ದಿವ್ಯೇಂದು, ಸುವಿಂದರ್ ವಿಕ್ಕಿ, ಜನ್ನತ್ ಜುಬೈರ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್, ಸಯಾನಿ ಗುಪ್ತಾ, ಯಶ್‌ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಪರ್ದೇಶಿ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಮೇ 1, 2026 ರಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿದೆ.