Pawan Kalyan Fan: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿರಂಜನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹1 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆತನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಮಕೊಂಡದ ನಿರಂಜನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಿರಂಜನ್, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಆತನನ್ನು "ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್" ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸೇನಾ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ನಿರಂಜನ್ನನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆತನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ನಿರಂಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾನು ಆಸರೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ನಿರಂಜನ್ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿರಂಜನ್ ಅಕ್ಕನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನೀಡಿದ ಈ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಿರಂಜನ್ ಕುಟುಂಬ ಭಾವುಕರಾದರು. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಾಲಕನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹನುಮಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು.
ನಿರಂಜನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.