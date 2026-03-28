ತಮಿಳು ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಕೆನಿಶಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರವಿ ಮೋಹನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಕೆನಿಶಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು 'ಅವಿವಾಹಿತ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಆದ ಪ್ರಮಾದವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವು ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆನಿಶಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಗೋವಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಡಲತೀರದ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಹಾಲಿಡೇ ಹೋಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.