ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಓಂ’ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಓಂ’ ಸಿನಿಮಾ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಧನುಷ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ನೈಜ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವೂ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ‘ಇದೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾ?
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಓಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯತೆಯುಳ್ಳ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಜನರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ದಂಧೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ‘ಓಂ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ನಾಪತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳಂತಹ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಲಲ್ಲು, ಜವ್ವಾದು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಓಂ’ ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಜನರೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.