Actress Bhavana Menon Reacts to Kerala Election Contest Rumors "ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.23): ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಾಕಿ ಭಾವನಾ ಎಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಸೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನಿರ್ಮಾಪ ನವೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಭಾವನಾ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಭಾವನಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಎಂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಸ್ವತಃ ಭಾವನಾ ಅವರೇ ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಈ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಅನೋಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಎಫ್ಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇಂಥ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ ಎಂದ ಭಾವನಾ
"ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಮಾಷೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು." ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಆರ್ಜೆ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದ ವದಂತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾ ಇಡೀ ಸುದ್ದಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನನಗೆ ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅನೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ಶೆಬಿನ್ ಬೆನ್ಸನ್ ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಂಡವು ನಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.