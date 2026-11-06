ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು 90 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ನಗರ' ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇರತ್ತೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಈಗಲೂ ಯಂಗ್ and ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿಯೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷ ತೆರೆದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ನಟನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
90 ವರ್ಷವಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶನ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸದ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ತಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 90 ವರ್ಷವಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಟ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ App
ಈಚೆಗೆ ನಟ, ʼನಗರʼ ಎಂಬ ಆಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರೇ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಆಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ನಮ್ಮವರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಗರ ಆಪ್ ತಿಳಿದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..