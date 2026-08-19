'ಬೈಸನ್ ಕಾಳಮಾದನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದು'ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ' ಎಂದು ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಧ್ರುವ ನೋಡಿ..
Anupama's tears to Dhruva Vikram breaking his silence: Here is the secret behind this sensational love story! ಅನುಪಮಾ ಕಣ್ಣೀರು-ಮೌನ ಮುರಿದ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು 'ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್' ಎಂದರೆ ಅದು ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಟ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹವಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆ, ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಏನಿದು ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್ ಕಿರಿಕ್?
ಎಲ್ಲವೂ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗುನಗುತಲೇ ಇರೋ ಈ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ 'ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್' (Narcissism) ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ. "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದ್ದೆ. ಹೊರಗಡೆ ನಗುನಗುತಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ" ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಚೂಡಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!
ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 'ಪರದಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ್ ಧರಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ನೋವನ್ನು ಕೆದಕಿತ್ತು. "ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವವಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳುವ ಹುಡುಗಿ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಂದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನ ಮುರಿದ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್: ಎಕ್ಸ್-ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ 'ಬೈಸನ್ ಕಾಳಮಾದನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸಹನಟ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದ 'ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್' ಎಂಬ ಪರೋಕ್ಷ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಾವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಕಹಿ:
'ಬೈಸನ್ ಕಾಳಮಾದನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದು ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಅನುಪಮಾ ಅವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೀಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಈ ತಾರೆಯರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರು ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ!