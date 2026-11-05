ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಹಾಗೂ DNEG ಯ VFX ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿʼರಾಮಾಯಣʼ ಕುರಿತ ಹಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. 1917 ರಿಂದಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ʼಲಂಕಾ ದಹನ್ʼ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಯಶ್ ರಾಮಾಯಣದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ʼರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1ʼ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ₹4000 ಕೋಟಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
1) ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ
ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಚಲನ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಭವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದೆ.
2) ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೀವಂತ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಘನತೆ, ಸಮತೋಲನ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಣಬೀರ್ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ನಾಟಕೀಯತೆ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3) ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಫವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ನೋಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಧ್ವನಿ, ರಾವಣನ ದುರಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಜೇಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್.
4) ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಟನೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸೀತೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾತ್ರದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5) DNEG ಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ
ಚಿತ್ರದ VFXಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ DNEG.. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವೈಮಾನಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ IMAX ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
6) ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ
ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಗಳು, ಮಿಥಿಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ವೀಕ್ಷಕರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ. ಆ ಕಾಲದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
7) ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗೀತ
ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
8) ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರೂಪಣೆಯು ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನೆಲು. ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾವಣನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಥೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ ದಶರಥನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರ ಜನನ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
9) ಬಲವಾದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವರ್ಗ
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ, ರವಿ ದುಬೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಣ್) ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ (ರಾಜ ದಶರಥ) ಅವರಂತಹ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆಯವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರ ಅನುಭವಿ ಅಭಿನಯವು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
10) ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಕಥೆಯು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.