ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ ₹2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹454 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.28): ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ, ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಚಾರದ ಬಲದಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹454 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ (Hanuman Ansh).
ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹1.08 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ನಂತರದ 110 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ₹453ರಿಂದ ₹454 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ₹2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಚಿತ್ರ ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವರ್ಷದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 27, 2026ರಿಂದ Sony LIVನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇನು?
13 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಬ್ರಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಬಾಲಕ, ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಕ್ತರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯಾ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ / ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ನಂದನ್ ಭೋಸಲೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯಾ – ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ / ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ
ಚಂದನ್ ಕೆ. ಆನಂದ್ – ರಾಮ್ ನಂದನ್ ಭೋಸಲೆ
ನಿಖಿಲ್ ದುಬೆ – ಸುಧೀರ್
ಅನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ – ಮಹಂತ್ ಜೀ
ಸುಗಂಧಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ – ಸುಧಿ
ಭಗವಂದಾಸ್ ಪಟೇಲ್ – ಗೋಪಾಲ್
ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ₹1.08 ಕೋಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಂತರದ 110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹453–₹454 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನವೆಂಬರ್ 27ರಿಂದ Sony LIVನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.