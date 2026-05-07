ನಟ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಹಂಸಿಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದಾಗಿ ಹಂಸಿಕಾ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಗಳೇ ಹಂಸಿಕಾ ಕೃಷ್ಣ. ಹಂಸಿಕಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಹಂಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಹಂಸಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಸಿಕಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಡಿಯೋ, ಅದು ಈಗ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಕ್ಕಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಂಸಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 'ಇದು ಹಂಸಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಇಂಥವಳಲ್ಲ' ಅಂತ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 'ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 'ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಅಂತ ಹಲವರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತಾನೂ ಕೆಲವರು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 390 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 1764 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಸಿಕಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.