ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ನೆಲಕುಡಿಟಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'DQ41' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 10ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದುಲ್ಕರ್, ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.

ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 41ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ನಟನೆಯ 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗೇಮ್' ಎಂಬ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಕಾಶಂ ಲೋ ಓಕ ತಾರ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್

'DQ41' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ನೆಲಕುಡಿಟಿ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಇನ್ನಮುರಿ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚಗಂತಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಯ್ ಓಂ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಳ್ಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್‌ಶೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಬರಿ ಅವರು ಪಿಆರ್‌ಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.