ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Mar 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat GPT
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರೇರಿತ ಡ್ರೆಸ್

ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮ. ನೀವೂ ಅವರಂತೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಜೆಂಟಾ ಬಣ್ಣದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ.

Image credits: Instagram
ರೆಡ್ ಕುರ್ತಾ ಜೊತೆ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್

ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram
ಲಾಂಗ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ರಾಮನವಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಾಂಗ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. 

Image credits: Instagram
ರಾಮನವಮಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿ

ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ನೀವು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ.

Image credits: Instagram
ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಡೋಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಡಾಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫ್ಲೋಯಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾರಾ ಅವರಂತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋಯಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram
ಗರಾರಾ ಕುರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಆಫ್-ವೈಟ್ ಶೇಡ್‌ನ ಅಗಲವಾದ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ವೀನ್‌ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram

