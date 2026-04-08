ದೀಪಿಕಾ ಧಮಾಕಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ Ranveer Singh ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' (ಧುರಂಧರ್ 2) ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ 'ಮೌನ'ವು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. "ದೀಪಿಕಾ ಯಾಕೆ ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಮೌನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾನು ಪತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೋ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ:
ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಪ್ಪಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. "ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ರಣವೀರ್ ಜೊತೆಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವವರಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಈ ಮೂಲಕ 'ಸೈಲೆಂಟ್' ಆಗಿಯೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ:
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ', 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ'ಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗೆ 'ದುವಾ' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ದೀಪಿಕಾ ಸದ್ಯ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ:
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಶಶ್ವತ್ ಸಚದೇವ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದ 'ಆರಿ ಆರಿ' ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬಿಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಕಿಲಾಡಿ ಉತ್ತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.