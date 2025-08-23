"ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ"
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಶಾ (Daisy Shah), ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಕರನ ನಡವಳಿಕೆಯವರೆಗೂ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ತಮಗಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಜೈ ಹೋ' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದ (Toxic Relationship) ಕರಾಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಡೈಸಿ:
'Hauterrfly' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೈಸಿ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡೈಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿತ್ತೇ ವಿನಃ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಯ ನೀತಿ:
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಯ ನೀತಿ (Hypocrisy) ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಡೈಸಿ ಶಾ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. "ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವುಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹತಾಶೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ:
ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಡೈಸಿ ತಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪುರುಷರನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರಳು:
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಡೈಸಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ:
ಡೈಸಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, 2011ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡದ 'ಭದ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 2014ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೈ ಹೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ಡೈಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಟೂ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 'ರೆಡ್ ರೂಮ್' ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.